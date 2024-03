Drexler wird auch „Grimmige“ überzeugen müssen

So gut wie alle Punkte, bei denen der Schuh drückt, sprach Christopher Drexler bei seiner „Steiermark-Rede“ gestern Abend in Graz an. Er spannte einen bunten Bogen in Weiß-Grün. Er bot manch Neues, manch Bewährtes, manch Gutes, manch Diskutierenswertes, manch längst Fälliges, aber noch nicht Erledigtes. Und manches, das nicht allen gefallen wird.