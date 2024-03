Fast 1000 Menschen auf Lampedusa eingetroffen

Die süditalienische Mittelmeerinsel Lampedusa ist erneut mit starken Migrationsbewegungen konfrontiert. 21 Boote mit insgesamt 945 Migranten an Bord trafen seit Samstag früh auf der Insel ein. Die Boote waren von Sfax und Zarzis in Tunesien und von Sabratha und Tajoura in Libyen aus gestartet.