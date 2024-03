Nachtschwärmer in Innsbruck auf Hebebühne gefangen

Hat da jemand zu tief ins Glas geschaut und dem Übermut freien Lauf gelassen? Zwei Männer lösten in der Nacht auf Sonntag mitten in Innsbruck einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus – zahlreiche Zuschauer inklusive. Das Duo hatte kurzerhand eine Hebebühne in Betrieb genommen und war letztlich in luftiger Höhe gefangen.