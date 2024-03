Diese Bürgermeister prägten Salzburg seit 1945

Wenn heute am Nachmittag die Wahllokale für die Bürgermeister-Stichwahl schließen, wählen die Stadt-Salzburger erst ihr drittes direkt gewähltes Stadtoberhaupt. Seit 1999 gibt es die Bürgermeister-Direktwahl in Salzburg. Gleich beim ersten Mal wurde die Stadt umgefärbt. Heinz Schaden holte den Chefsessel in der Stadt von der ÖVP zurück.