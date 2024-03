William und Kate in die Osterferien aufgebrochen

Blumensträuße und herzliche, handgeschriebene Briefe für die Prinzessin häuften sich an, nachdem die Nachricht von ihrer schockierenden Diagnose die Runde gemacht hatte. In einem Brief heißt es: „Eure Königliche Hoheit, ich wünsche Ihnen aus tiefstem Herzen eine sichere und dauerhafte Genesung von dieser Behandlung. Meine Gedanken sind in jedem Moment bei Ihnen.“