Prinzessin Kate gibt zu: „Bin an Krebs erkrankt!“

Viele Schlagzeilen rund um angeschlagene Prinzessin

In den vergangenen Wochen waren eine Vielzahl an Gerüchten und teils abstruse Verschwörungstheorien zum Gesundheitszustand von Kate im Umlauf. Angeheizt wurden diese zusätzlich, als sich ein Familienfoto, das der Kensington-Palast veröffentlicht hatte, an vielen Stellen schlechte Bearbeitungen aufwies. Zuletzt wurde bekannt, dass ein Mitarbeiter der Londoner Privatklinik, in der Kate behandelt wird, versucht hatte, an die Krankenakte der royalen Patientin zu kommen.