Volkspartei droht Verlust von drei Hochburgen

Kopf an Kopf gehen in Strobl Christof Hillebrand (ÖVP) und Harald Humer (SPÖ) in die Stichwahl. Im ersten Wahlgang trennten die beiden Kandidaten gerade einmal 19 Stimmen – mit leichten Vorteilen für den ÖVP-Mann, der die Nachfolge von Josef Weikinger als Ortschef antreten will. Auch in Strobl mischten sich die Landesparteien in den Wahlkampf ein. Die Landes-SPÖ sieht beispielsweise ein Dirty-Campaigning der Volkspartei gegen ihren Kandidaten.