Im eleganten Abgang noch ein Hauch von Heiterkeit

Harry Preuner ist einer vom alten Schlag. Bäume gehören für ihn in den Wald und nicht in die Stadt. Die Kommunisten sind für ihn eine merkwürdige Laune der Natur. An die Sozialdemokraten hatte er sich irgendwann einmal gewöhnt gehabt, auch wenn ihm nicht ganz einleuchtet, wozu man die braucht. Allerdings immer noch besser als die Kommunisten. Die Grünen sieht er als modische Verirrung, die auch wieder vergeht wie so vieles in der Politik. Preuner sah schließlich auch einen Kurz kommen und wieder gehen, wie unterm Strich viele spurlos an einem vorbeiziehen. Die Neos hat er bis zum Ende ihrer Geschichte in Salzburg ausgesessen. Eigentlich würde ihm die ÖVP völlig reichen, aber er akzeptiert mit heiterer Ironie, dass es noch andere Parteien gibt. Wozu auch immer.