„Papa, bitte schieß‘ ein Tor für mich!“

Doch auch die Austrianer waren in puncto Psychospielchen nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Manager Toni Pichler (Quehenberger: „Ich muss mich bei ihm und Rudi Mirtl für alles bedanken, wir waren eine verschworene Gemeinschaft“) ließ schon vor dem Rückspiel Karten für das Finale drucken, Pongauer Fans ließen Kapperl mit ihrem Wunschresultat bedrucken: 1:1! In Karlsruhe konnten sie ihr Glück kaum fassen. Adi Hütter bediente Nikola Jurcevic, der spielte einen idealen Pass auf Hermann Stadler – und dieser stellte in Minute 13 auf 1:0!