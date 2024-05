Die Mai-Feiertage bringen den Stau nach Salzburg

Feiertage könnten auf A10 zu Stautagen werden

Die A10 ist und bleibt die beliebteste Transitstrecke durch Salzburg und weiter in den Süden. Viele Urlauber treten heuer schon früher als sonst die Reise an die Adria an. Egal ob am 1. Mai, zu Christi Himmelfahrt (9.Mai) oder am verlängerten Pfingstwochenende (17. bis 20. Mai) sowie zu Fronleichnam (30.Mai). Die Zeit vor oder nach den Feiertagen wird wohl oder übel zur Stauhochzeit werden.