Flachgau: Fulminanter roter Sieg in Oberndorf

Die Volkspartei kann ihre Vormachtstellung im Flachgau eindeutig bestätigen und auch der Großteil der Bürgermeister bleibt in schwarzer Hand. Dennoch muss die ÖVP manch schwere Niederlage hinnehmen. Allen voran in Oberndorf, wo der amtierende Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) die absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung eroberte und die Bürgermeisterwahl im ersten Durchgang mit über 70 Prozent der Stimmen überraschend klar für sich entschieden hat.