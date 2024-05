Weiter Warten auf neue Zebrastreifen in Strobl

Die Bahnstraße inmitten von Strobl ist so etwas wie die Hauptstraße der kleinen Wolfgangsee-Gemeinde. Ser Verkehr rollt teils heftig durch, wenn auch mit Tempolimit 30. An der Kreuzung mit der Ischlerstraße wurden vor Jahren drei Zebrastreifen aufgepinselt, mittlerweile sind diese aber verblasst und Geschichte. Und das in der Nähe zu mehreren Schulen und zum Kindergarten. Bei Tempo 30 brauche es keine Zebrastreifen, so die Behörden.