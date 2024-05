Was ist bisher geschehen – was muss passieren?

Die schwarz-blaue Landesregierung nach ihrer Angelobung am 14. Juni 2023 im Chiemseehof. Am Anfang war noch von einigen Projekten zu hören. Danach wurde es immer ruhiger um die Koalition. Immer mehr fragen : Was machen die eigentlich?

(Bild: Tröster Andreas/ANDREAS TROESTER)