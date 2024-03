Flachgau: Neue Listen feiern Erfolge

Henndorfer rund um den ÖVP-abtrünnigen Günther Schackmann holten in ihrer Gemeinde gleich fünf Mandate: Das „Team für Henndorf“ gewann 19 Prozent der Stimmen. Die absolute Mehrheit der ÖVP ist Vergangenheit. „Viele Bürger wollen Veränderung in unserem Schlafdorf“, mutmaßt der Listengründer. Wie in Großgmain (Martin Panzer) behielt in Henndorf (Martin Köllersberger) die ÖVP den Ortschefsessel.