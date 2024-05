Zwei Salzburger werden zu Einzelkämpfern

An ihrer Einstellung ändert das wenig: „Ich bin voll motiviert für die neue Saison und will es allen zeigen.“ Insgesamt stehen 69 Sportlerinnen und Sportler aus Salzburg im ÖSV-Nationalkader für die kommende Wintersaison. Die meisten sind Schwaigers Biathlon-Lager zuzurechnen. Neben Evergreen Simon Eder und Fabian Müllauer stehen auch Anna Andexer, Kristina Oberthaler und Lea Rothschopf im A-Kader. Skicrosser Adam Kappacher wurde nach einer starken Saison ebenso wie Kombinierer Thomas Rettenegger befördert. Zweitgenannter ist damit wieder auf einer Stufe mit Bruder Stefan – zumindest was den Kader angeht.