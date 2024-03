Gemeinde Mäder hat einen neuen Bürgermeister

Am Freitagabend war es soweit, die Gemeinde Mäder wählte einen neuen Bürgermeister. Das erste Mal seit 31 Jahren – so lange nämlich war Rainer Siegele (66) Gemeindeoberhaupt, am Freitag verabschiedete dieser sich in seine Pension. Künftig wird nun Daniel Schuster (ÖVP und Parteifreie) die Geschicke der Gemeinde leiten, der 44-Jährige wurde am Freitag mit 17 Stimmen gewählt.