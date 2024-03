Pensionistin am Weg zum Fundamt ausgeraubt

Aber alles der Reihe nach

Gerlinde K. (Name von der Redaktion geändert) geht einkaufen, angeschlossen an diesem Tag aus gesundheitlichen Gründen an ein 24-Stunden-EGK. Auf dem Weg nach Hause bemerkt sie: „Mein Geldbörsel ist weg. Also bin ich zurückgefahren, aber rasch war klar, dass es mir beim Ausräumen des Wagerls wohl gestohlen wurde“, erzählt sie. Ärgerlich, aber in einer Großstadt Wien leider alltäglich. Sie lässt die Karten sperren.