„Etwas zu verlieren, kann jedem einmal passieren“

Was passiert mit der vermissten Geldtasche?

Dinge, die nach Ablauf eines Jahres nicht abgeholt wurden, werden an den Gebrauchtwarenladen Wams übergeben – außer Gegenstände mit personenbezogenen Daten. Schlüssel, Handys und Laptops etwa werden vernichtet. Und wenn etwa Geldtaschen, die den Namen ihres Besitzers verraten, den Weg ins Fundamt finden? „Dann schauen wir im zentralen Melderegister nach. Wohnt die Person in Innsbruck, bekommt sie von uns einen Brief. Wohnt die Person etwa in Kufstein, schicken wir die Geldtasche ans dortige Fundamt.“