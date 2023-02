Waschbecken bis Gebiss: Das geht in Wien verloren

Die Tasche auf der Toilette im Zug vergessen oder in der Eile das Geldbörsel an der Supermarktkassa liegen lassen. Ständig verlieren Menschen Dinge. Sie wiederzufinden ist in einer Millionenstadt aber die große Herausforderung. Unterstützung leistet hier das Fundservice, das im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun hatte.