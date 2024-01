Terrormiliz IS bekennt sich zu Anschlag im Iran

Aufruf zu Angriffen gegen Juden und Christen

Die Terrormiliz IS hat sich am Donnerstag nicht nur zu dem Anschlag im Iran bekannt, sondern in einer Audiobotschaft auch zu weltweiten Angriffen gegen die jüdische und christliche Bevölkerung in Europa und den USA aufgerufen. Sprecher Abu Hudhayfah Al-Ansari warnte zudem die islamistische Palästinenserorganisation Hamas, mit schiitischen Gruppen zu kooperieren. Im Gaza-Krieg gilt die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah als Verbündeter der Hamas.