Hitzebelastung nimmt in Österreich immer weiter zu

Höchste Hitzebelastung in 25 Bezirken

Für das Jahr 2023 weist die Karte die Bezirke Hollabrunn, Rust und Eisenstadt-Umgebung tiefrot – also im Bereich eines „sehr hohen“ Hitzebelastungsindex – aus. Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich dann im vergangenen Jahr: Hier spannte sich dann bereits ein 25 Bezirke und Statutarstädte umfassender Bogen – vom östlichen Waldviertel über das nördliche Weinviertel in Richtung Burgenland, das Industrieviertel und das Mürztal bis in die Südsteiermark und weite Teile Kärntens, wo bis auf Klagenfurt- und Villach-Stadt sowie den Bezirk Hermagor alle Verwaltungseinheiten dunkelrot unterlegt sind. Diese Farbe steht für den höchsten Hitzebelastungsindex.