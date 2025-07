Satellit soll Prognosen „revolutionieren“

Gewitter entdecken, bevor sich Wolken bilden

Bevor MTG-S1 ins All abhob, war bereits ein Imager aus der Satellitenreihe in den Weltraum gestartet. Ein weiterer soll im kommenden Jahr folgen und die Konstellation vervollständigen. Gemeinsam sollen diese drei Instrumente die Entstehung von Gewitter sehen, bevor sich überhaupt Wolken bilden, und Unwetterwarnungen so präzisieren. Für ein gebirgiges Land wie Österreich stecke in den neuen Daten enormes Potenzial zur Verbesserung der regionalen, kleinräumigen Vorhersagen und letztlich zum Katastrophenschutz, hieß es zuletzt von Geosphere Austria.