Erdbeben der Stärke 6,4 vor Indonesiens Küste

Bei einem Beben der Stärke 7,5 und einem anschließenden Tsunami in Palu auf der Insel Sulawesi waren 2018 mehr als 2200 Menschen ums Leben gekommen. Ende 2004 hatte ein Erdbeben der Stärke 9,1 in der indonesischen Provinz Aceh einen verheerenden Tsunami ausgelöst. Mehr als 170.000 Menschen starben damals allein in Indonesien.