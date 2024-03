Beifahrer (19) stirbt, Todeslenker (21) bereut

Der bosnische Angeklagte (21) in der Lederjacke antwortet behäbig und langsam auf die Fragen von Richter Thomas Tovilo-Moik: „Ich bin teilweise schuldig. Aber 120 bin ich sicher nicht gefahren, so schnell war ich nicht“, erklärt er am Donnerstag im Landesgericht zum Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung. Er fühle sich schuldig, weil jemand verletzt wurde, und weil jemand starb. Der tödlich Verunglückte war ein Freund, ein erst 19-jähriger Syrer. Und die Verletzte, eine gleichaltrige Freundin.