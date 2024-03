Kanzler bei Verteilung von Russen-Geld skeptisch

Österreich will Klarheit für Bosnien-Herzegowina

Der EU-Gipfel startete Donnerstagmittag mit einem Arbeitsessen mit UNO-Generalsekretär António Guterres. Die Spitzenpolitiker der EU werden sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel mit der Reaktion auf die Lage in der Ukraine und in Nahost befassen. Für Österreich zentral ist die Frage, ob die Staats- und Regierungsspitzen grünes Licht für EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina geben.