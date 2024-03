EU: Russisches Geld für ukrainische Waffen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am 28. Februar vor dem Europäischen Parlament: „Es ist an der Zeit, dass wir über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte für den gemeinsamen Erwerb militärischer Ausrüstung für die Ukraine sprechen. Es könnte kein stärkeres Zeichen und keine bessere Verwendung für diese Vermögenswerte geben, als sie einzusetzen, um die Ukraine und ganz Europa zu einem Ort zu machen, an dem es sich sicher leben lässt.“