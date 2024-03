„Sind nicht Aristokraten die wirklichen Gangster?“

Filmemacher Guy Ritchie erklärt: „Je mehr Eddie in die Welt der Kriminalität hineingerät, desto mehr verführt sie ihn auch.“ Adel und Unterwelt seien kein Widerspruch: „Beide Seiten haben ein Talent für Diebstahl. Und sind nicht eigentlich die Aristokraten die wahren Gangster?“ Schließlich hätten sie historisch betrachtet ihr Land von den kleinen Leuten gestohlen. Der Zugang zu Geld sei aber zwischen Verbrechern und Upper Class unterschiedlich: „Der Adel schämt sich für seinen Reichtum und versucht, ihn zu verstecken. Neureiche hingegen zeigen her, was sie haben.“ In der Serie funktioniert das am besten mit Autos. Pkw im Wert von über einer Million Euro wurden für die achtteilige Produktion benötigt.