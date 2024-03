Staus und 30 zusätzliche Zugverbindungen zu Ostern

Am Freitag beginnen die Osterferien, das sind ganz besonders frequentierte Reisetage im Jahr. Es ist österreichweit mit vielen Staus zu rechnen. Neuralgische Punkte in Kärnten sind die Baustellen zwischen Villach-Faaker See und Knoten Villach-Ost sowie auf der Tauernautobahn zwischen Spittal-Ost und Paternion. Hier werden die Reisenden vor allem von Gründonnerstag bis Ostermontag mit längeren Wartezeiten rechnen müssen. Ebenfalls zu Verzögerungen kommen dürfte es vor dem Karawankentunnel. Aber auch auf Bundes- und Landesstraße ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.