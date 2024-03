Fünf Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto in Wien

Der Unfall ereignete sich laut „Krone“-Informationen an der Kreuzung Jägerstraße/Pappenheimgasse. Medienberichten nach krachte ein weißer Volkswagen Tiguan seitlich in ein Polizeiauto. Der Kleinbus sei auf einem schwarzen Mercedes gelandet, der zu dem Unfallzeitpunkt auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite an der roten Ampel stand.



Hier sehen Sie ein Bild des Unfallautos.