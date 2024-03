Warum bei Meister Salzburg die Traktoren auffahren

„Während die Spiele im Stadion im Prinzip nur unregelmäßig stattfinden, stehen die Jungs in Taxham ja fast täglich auf dem Platz. Deshalb legen wir großen Wert auf gute Platzverhältnisse.“ Der Rasen auf Platz 2 wurde abgetragen, zudem dafür gesorgt, dass das Wasser besser ablaufen kann. „Danach wird ein neuer Rasen angesät, was in etwa zehn Wochen dauern wird.“