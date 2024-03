Israels Heer: Hochrangige Hamas-Mitglieder getötet

Delegation nach Washington zugestimmt

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Küstenstreifen verübt hatten. Seit Kriegsbeginn wurden nach Hamas-Angaben mehr als 31.923 Menschen im Gazastreifen getötet und weitere 74.096 verletzt. Am Mittwoch teilte die Hamas-Gesundheitsbehörde mit, dass innerhalb von nur 24 Stunden 104 weitere Menschen getötet und 162 verletzt worden seien.