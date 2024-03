Großem Fischzüchter droht jetzt der Untergang

Die größte Forellenzucht des Waldviertels wird durch Otter & Co. in ihrer Existenz bedroht! Eine immer größere Räuberschar verursacht Hunderte Tonnen von Schäden an den Beständen. In einer kultivierten Naturlandschaft mit vielen Fischteichen ist Thomas Muschl aber nicht der einzige, dem von streng geschützten Fressfeinden stark zugesetzt wird.