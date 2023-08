Gülleflut zerstört Heimat der Forelle im Anzbach

Der geöffnete Schuber einer Güllegrube in der Rotte „Am Hof“ löste in der Nacht zum Montag eine Naturkatastrophe besonderer Art in dem lieblichen Fischaufzuchtbach an. Denn der Anzbach stellte bislang einen Naturschatz dar, da in dem seit 30 Jahren nicht mehr befischten Bächlein der Urstamm der Wienerwald-Bachforelle bewahrt werden konnte.