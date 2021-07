Großes Fischsterben: Passanten schlagen Öko-Alarm

Die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt ermittelt derzeit auf Hochtouren nach den Gründen des offenbar großen Fischsterbens in der Warmen Fischa. Im Abschnitt von Lichtenwörth über Eggendorf bis Ebenfurth verendeten dort am Wochenende Hunderte Forellen und andere Fische. Die Aufregung in der Bevölkerung ist natürlich groß. Zuerst wurde eine nahe Kläranlage verdächtigt, nun geraten auch Landwirte aus der Region ins Visier: „Irgendwas muss das Gewässer ja verunreinigt haben. Spritzmittel wären mein Verdacht“, so eine Anrainerin.