Salzburger AK bestätigte Eder als Präsidenten

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer Salzburg bestätigte heute in einer geheimen Wahl mit 94,3 Prozent Zustimmung Peter Eder als AK-Präsidenten. In seiner Ansprache betonte Eder die Bedeutung der AK als Stimme der Beschäftigten und forderte die Politik auf, die Vorschläge der AK umzusetzen, insbesondere in Bezug auf Steuergerechtigkeit, Entlastung bei der Teuerung und zukunftsfähige Lösungen in Bereichen wie Wohnen, Kinderbetreuung, Bildung sowie Pflege und Betreuung.