„Meine Geschichte gibt Menschen Lebenswillen“

So sei auch „Der Zopf“ eine Hommage an starke Frauen und ein feministisches Zeichen: „Die drei Frauen in meiner Geschichte, eine in Indien, eine in Italien und eine in Kanada, sind unverwüstlich, sie haben die Kraft, etwas Negatives, das ihnen passiert ist, in etwas Positives zu verwandeln. Es ist eine Erzählung über Mut und wie man sieht, macht sie so vielen Frauen auf der ganzen Welt Mut, ihr Leben in die Hand zu nehmen.“