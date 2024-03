Mit „Chantal“ am Red Carpet Kino-Premiere feiern!

Die „Fack Ju Göhte“-Trilogie war ein Riesenerfolg und zählt heute nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch zu den beliebtesten Reihen der deutschsprachigen Kinolandschaft. Allerdings ist es auch schon wieder 7 lange Jahre her, dass „Fack Ju Göhte 3“ in den Kinos gestartet ist. Zeit also für Nachschub: Ab dem 28. März 2024 ist Jella Haase als Chantal in dem Spin-Off endlich zurück auf der Kinoleinwand.