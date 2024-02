„Dune: Part Two“: Epische Fortsetzung mit Chalamet

Große Regisseure wie David Lynch oder Alejandro Jodorowsky hatten sich bereits am literarischen „Dune“-Zyklus Frank Herberts versucht - und waren an seiner Komplexität gescheitert. Der Kanadier Denis Villeneuve, der Oscar-prämiert schon in „Dune Part 1“ ein Händchen fürs Sandspielen in galaktischen Weiten bewies, schickt seinen Top-Cast erneut in unwirtliche Gefilde, wo sich Vergeltung und machtgeile Skrupellosigkeit zu einem Krieg auswachsen.