Kanada stoppt alle Waffenlieferungen an Israel

Treffen in Washington zu geplanter Offensive in Rafah

Vor dem Hintergrund von Verstimmungen zwischen Israel und den USA wegen des Gaza-Kriegs reist der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant kommende Woche in die US-Hauptstadt Washington, bestätigte die israelische Regierung am Mittwoch. Zuvor hatte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu erklärt, eine israelische Delegation werde „auf Bitte von US-Präsident Joe Biden“ Washington besuchen, um über die geplante israelische Offensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen zu beraten – die USA sind gegen diese Maßnahme.