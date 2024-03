Keine Rafah-Offensive solange Zivilisten dort sind

Dies werde Israel aber nicht tun, „während wir die Bevölkerung an Ort und Stelle festhalten“. Scholz warnte erneut eindringlich vor einer israelischen Offensive in Rafah, wohin in den vergangenen Monaten Hunderttausende Bewohner des Gazastreifens geflohen sind. Er verwies darauf, dass in der Stadt im Südwesten des Küstengebiets mittlerweile 1,5 Millionen Menschen auf engstem Raum lebten, die geschützt werden müssten. „Wohin sollen sie gehen?“, fragte Scholz.