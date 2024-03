Eine Zeitreise in das damalige alpine Leben

Wie eine Zeitreise in das 19. Jahrhundert fühlt es sich an, wenn man ein abgelegenes, aus uralten Holzbauten bestehendes Dorf in Innervillgraten besucht. Es ist das Freilichtmuseum Alpines Leben, das heuer im Sommer eröffnet wird und in den vergangenen Jahren vom Heimatpflegeverein sorgsam errichtet wurde. „Hier zeigen wir, wie die Leute früher gelebt, sich versorgt haben – und das ganz ohne Strom“, sagt Vereinsobmann Alois Mühlmann, der der „Krone“ erste Einblicke gewährt.