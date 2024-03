56-jährige Fußgängerin von Auto niedergestoßen

Fußgängerin erlitt mehrere Knochenbrüche

Eine 56-Jährige kam zwischen zwei Autos hervor – sie wollte die Straße überqueren. Dabei kam es gegen halb sieben am Abend zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin erlitt mehrere Knochenbrüche. Zuvor hatte sich schon am Montagvormittag in Liezen ein Unfall mit einem Verletzten ereignet.