Keine Zulassung: Mann nutzte deutsche Kennzeichen

„Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen als verloren oder bestohlen gemeldet waren“, berichtet die Polizei. „Doch am Fahrzeug war eine Begutachtungsplakette mit Klagenfurter Kennzeichen angebracht.“ So konnten die Beamten rasch einen 34-jährigen Klagenfurter ausforschen. „Der Lenker gab an, die Kennzeichen an seiner Wohnadresse in Klagenfurt bei Mülltonnen aufgefunden zu haben“, so die Polizei weiter.