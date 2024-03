In Kanada kann „Izzi“ irre Podestserie fortsetzen

„Möglichst rasch und gut regenerieren ist das Ziel“, verriet Wahl-Vorarlberger Julian Lüftner, nachdem er beim Heimweltcup in der Silvretta Montafon am Samstag auf Rang drei und am Sonntag zu Platz zehn gefahren war. Dass der Kurs mit einer Fahrzeit von gut 65 Sekunden und massiven Hindernissen nicht ohne war, spürte auch Doppelsieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle – der musste die Strecke an den zwei Renntagen gleich neunmal wettkampfmäßig absolvieren: „Mein Körper wollte am Sonntag schon ein wenig streiken.“