Tote bei ukrainischen Angriffen auf Grenzregion

Das russische Grenzgebiet Belgorod war bereits in den Tagen vor und während der Präsidentschaftswahl verstärkt von exilrussischen Milizen angegriffen worden, die aufseiten der Ukraine kämpfen. Die Gruppen behaupteten gar, nach Russland eingedrungen zu sein und Dörfer erobert zu haben. Der Kriegsgegner wies das zurück. Intensiver Beschuss traf aber russische Dörfer und auch die Gebietshauptstadt Belgorod. In der vergangenen Woche sollen in dem Gebiet insgesamt elf Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden sein.