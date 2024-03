ÖSV-Dame schielt beim Saalbach-Finale aufs Podest

Noch nicht am Limit

Und diese Woche kann da noch was dazu kommen, ist Rädler doch sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G beim großen Finale und Probegalopp für die WM 2025 in Saalbach startberechtigt. „Ich habe den Ort immer schon gemocht und freue mich, dass ich dabei sein kann“, verrät Ari, die in diesem Winter bereits sechsmal in die Top-10 fahren konnte. „Ab und zu habe ich gemerkt, dass ich mich noch nicht ganz am Limit bewegen konnte. Jetzt habe ich allerdings nichts mehr zu verlieren und möchte ein bisschen mehr riskieren.“