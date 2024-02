Damen-Abfahrt in Crans Montana ab 10.30 Uhr LIVE

Für Hütter war es das beste Abfahrtsresultat in dieser Saison. „Meine Karriere ist da ein bisschen auf den seidenen Faden gekommen“, spielte sie auf ihren schweren Sturz 2022 in Crans-Montana an, bei dem sie ein Schädel-Hirn-Trauma davongetragen hatte. „Das war im Training schon eine sehr tiefgründige Aufarbeitung, aber nicht mehr so wie letztes Jahr. Ich bin viel gefestigter hergekommen.“ Dass das Ziel hinaufgesetzt worden war, sei ihr in dieser Hinsicht entgegengekommen, „weil die Passage dann weggefallen ist“. Gut-Behrami habe derzeit „einen ziemlichen Flow, und den zeigt sie bei jedem Rennen“, betonte Hütter.