Hautkrankheit mit hohem Leidensdruck: Was hilft?

Viele kennen es: Sie werfen einen Blick in den Spiegel und da ist er – vielleicht auch noch mitten auf der Nase. Ein Pickel. Akne kennt jeder. Was für viele eine Qual in ihrer Jugendzeit ist, hört bei manchen nie auf. Oft unbehandelt bleibt sogar die sogenannte Akne inversa, eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, und das ist das Thema der neuen „Krone Gesund“-Folge am Montag. Dermatologe Nikolas Bounas-Pyrros beantwortet alle Fragen rund um das Thema Akne.