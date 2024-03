So erreicht man trotz Allergie hohe Lebensqualität

Den Körper an das Allergen „gewöhnen“

Die Immuntherapie (Hyposensibilisierung) ist die einzige Behandlung, welche die Allergie an der Wurzel packt. Dabei wird das Allergen in langsam steigender Dosierung zugeführt, mit dem Effekt, dass der Allergieauslöser vom Körper besser toleriert wird.