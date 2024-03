Warum Reduzieren oft noch besser ist als Fasten

Na, worauf verzichten Sie gerade? Süßes, Alkohol oder vielleicht Chips? Wir sind gerade mitten in der Fastenzeit und vielen geht vielleicht schon die Luft aus. In der aktuellen Folge von „Krone Gesund“ wollen wir daher für Motivation sorgen, dranzubleiben. Warum Fasten so gesund ist, aber manchmal das Reduzieren die bessere Option ist, plus Tipps zum Durchhalten gibt Studiogast Carmen Crepaz - sie ist Ernährungsberaterin.